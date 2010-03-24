Вкладчики банка «Арма» получат выплаты через «Брокбизнесбанк»
Сообщает Фонд гарантирования вкладов
Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение осуществлять выплату компенсации вкладчикам ликвидируемого банка «Арма» через «Брокбизнесбанк» (Киев).
Об этом сообщается на сайте фонда.
Согласно сообщению, выплаты гарантированной суммы будут проводиться с 25 марта по 21 мая 2010 года.
Как сообщал УНИАН, 16 апреля 2009 года Национальный банк Украины ввел временную администрацию в ООО КБ «Арма».
Согласно постановлению правления Нацбанка №79 от 19 февраля 2010 года, с 22 февраля 2010 года отозвана банковская лицензия ООО КБ «Арма» и инициирована процедура ликвидации банка.
По данным НБУ, сумма средств физических лиц в банке «Арма» по состоянию на 1 января 2010 года составила 215,898 млн. грн.