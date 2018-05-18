Пенсионному фонду "вкололи" эмиссионную инъекцию... Эвтаназия или лечение?

Новое правительство пошло по проторенной предшественницей тропинке - Пенсионный фонд, состояние которого к марту стало мягко сказать критическим, спасается по старинке. Минфин ссудил ПФ 1 млрд. грн. государственных средств для выплаты социалки. При этом Кабмин подчеркивает, что именно благодаря его «решительными действиям… найдены источники», обещая, что в дальнейшем финансирование будет осуществляться согласно графику. Идти в ногу с росписью может помочь принятие госбюджета, что новое руководство планирует на апрель. Как разберутся с долгами и ссудами Пенсионного фонда, а главное с государственной казной (валовый внешний долг Украины составляет 93,5% ВВП, более 100 млрд долл.), покажет время. Стоит только отметить, что, по словам вице-премьера Сергея Тигипко, дефицит ПФ оценивается в 34 млрд гривень.

Пенсионный фонд уже давно из самостоятельного и самоокупаемого превратился в полностью зависящего от госбюджета. По словам председателя Счетной палаты Валентина Симоненко, только в 2009 году сумма «невозвращенных кредитов, полученных ПФ из бюджета, превысила 22 млрд. грн.». Такому состоянию дел поспособствовал как кризис, так и непрофессиональные действия руководства страны. Пополнение фонда «заморозили» безработица, долги по зарплате, которых сейчас насчитывается 2 млрд грн. – уровень 202 года (!), всевозможные налоговые льготы для промышленников, а также массовый уход экономики «в тень».

Внеплановые выплаты вместо реформ

Проблему дефицита Пенсионного фонда вряд ли удастся решить в ближайшее время только за счет перечислений платежей. Так, на 2010 год объем Пенсионного фонда был запланирован в размере 177,7 млрд. грн., поступления - около 160 млрд. грн. Дефицит в 17 млрд. грн. намерены были покрывать за счет госсредств. Между тем, новый Кабмин предлагает выделить из госказны Фонду 57,244 млрд грн., в том числе дотации на пенсионные выплаты составят 32,168 млрд грн., помощь пенсионерам для покупки лекарств – 3 млрд грн. И все эти планы на фоне нынешнего долга в свыше 30 миллиардов гривень. Хорошо, еще один месяц ПФ протянет, а что будет дальше? Невозможно "в никуда" списывать ссуды и непонятно где изыскивать «источники»…

Эксперты считают, что теоретически можно добиться повышения поступлений в Пенсионный фонд, но тогда нужно радикально изменить систему администрирования налогов. Как отметила аналитик Украинского аналитического центра Наталия Щербатюк, на сегодня проблемой является не ставка налога с заработной платы, а система сбора этого налога, что фактически вынуждает бизнес уходить «в тень».

Между тем, для реформирования налоговой системы нужно время, а главное желание. Последнее, как показывает жизнь, и вовсе отсутствует - за все время независимости Украина так и не удосужилась разработать Налоговый кодекс. А проблему выплаты пенсий приходится решать оперативно. По мнению Н.Щербатюк, скорее всего, Кабмину на этот раз «помог Нацбанк. За прошлую неделю, согласно официальным данным, регулятор выкупил ОВГЗ на сумму более 3,396 млрд. грн. На 2,7 млрд. грн. были выкуплены облигации комбанков на аукционе Минфина 19 марта (ставка доходности 11% годовых), на почти 600 млн. грн. - небанковских организаций. Таким образом, используя облигации внутреннего займа, НБУ осуществил очередную эмиссию гривни, которая была необходима для финансирования текущих проблем».

К сожалению, любой украинской власти, судя по всему, «не под силу» отказаться от практики выживания за счет эмиссии. Такой выбор для нее представляется намного проще, чем болезненное, но крайне необходимое реформирование. За счет игр с ценными бумагами восстановление экономики не обеспечить, что и было доказано кризисными годами, тогда предыдущая власть тоже не решилась на непопулярные меры, несмотря на убедительные советы МВФ, ЕБРР и Всемирного банка.

Как отмечает эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий, критическая ситуация с бюджетом Пенсионного фонда началась с октября 2008 года. Около 4 млрд. грн. долга за 2008 год были списаны в 2009-ом. В прошлом году через Госказначейство Фонду было перечислено около 15 млрд. грн. займа. Правительству было сложно отыскать источники погашения дефицита ПФ, частично ими стали средства МВФ, которые должны были направляться на погашение внешних долгов. Поэтому оформить эти займы официально не было возможности – в отчетах Госказначейства они не проходили. Часть этих средств Фонд погашал, частично они списывались, отмечает эксперт.

Кроме того, по ее словам, займы для ПФ из госбюджета были и в январе-феврале т.г., однако информация о них не раскрывалась. «То, что Кабмин Азарова обнародовал официальные данные о новой ссуде – уже позитив, это должно так происходить. В то же время, сумма не настолько большая, поскольку, по нашим подсчетам, за два месяца правительство ссудило на выплату пенсий около 3-4 млрд. грн.», - подчеркнула А.Бетлий. По мнению эксперта, ручное управление средствами Пенсионного фонда привело к тому, что ПФ не может утвердить плановые показатели за 2009 год, а также разобраться с бюджетом на 2010-ый.

Вывод напрашивается один – без реформ, причем радикальных, не обойтись. И как бы власть не заигрывала своими социальными проектами перед электоратом, ей конкретных и жестких шагов не избежать. Ведь поклоны перед «соседями» скоро выручать не будут и на продажу ничего не останется. Понятно, рядовому украинцу «перемены» не понравятся – все вырастет в цене, кроме и так мизерной зарплаты. Но давайте хоть мы с вами обратимся к разуму, если верхам не до этого…

Елена Быстрицкая (УНИАН)