Дефицит платежного баланса Украины сократился двое

Дефицит платежного баланса Украины в январе-феврале т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, сократился вдвое – до 1,705 млрд. долл.

Об этом говорится в обнародованных на сайте Национального банка Украины данных о платежном балансе.

За январь-февраль 2010 года текущий счет сформировался с положительным сальдо в размере 192 млн. долл. (в январе-феврале 2009 года дефицит текущего счета

составлял 262 млн. долл.). Эту ситуацию в Нацбанке объясняют резким сокращением отрицательного сальдо торговли товарами и услугами (до 38 млн. долл. против 323 млн. долл. за два месяца 2009 года) и отрицательного сальдо по доходам (до 176 млн. долл. против 348 млн. долл. за два месяца 2009 года).

В январе-феврале 2010 года отрицательное сальдо по финансовому счету оценивается в 1,9 млрд. долл., что в 1,9 раза меньше, чем за соответствующий период 2009 года. В НБУ считают, что формирование дефицита в текущем году обусловлено низкими объемами притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ), а также лишь частичным покрытием выплат по долговым обязательствам частного сектора новыми привлечениями и продолжением прироста наличной валюты вне банковского сектора.

Объемы чистого притока ПИИ в Украину за январь-февраль текущего года оценены в 469 млн. долл., что на 23% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Отрицательное сальдо по операциям с кредитами и облигациями частного сектора

сложилось почти на уровне соответствующего периода прошлого года и составило 1,6 млрд. долл. Rollover за 2 месяца 2010 года оценен в 67%, для банковского сектора этот показатель составлял 68%, для реального - 64%.

По долговым операциям сектора государственного управления отрицательное сальдо составляло 102 млн. долл. Объемы прироста наличной валюты вне банков за январь-февраль 2010 года составляли 1,7 млрд. долл., что в 1,8 раза меньше по сравнению с соответствующим периодом 2009 года.

По данным Нацбанка, в феврале т.г. отрицательное сальдо платежного баланса составило 0,648 млрд. долл. Счет текущих операций был сформирован с небольшим дефицитом в 0,036 млрд. долл., значение финансового счета также было отрицательным на уровне 0,612 млрд. грн.

Справка УНИАН. Общий дефицит платежного баланса Украины за 2009 год составил 13,726 млрд. долл.