Серьезных кадровых изменений в Госфинуслуг не будет

Новый председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) Василий ВОЛГА обещает, что серьезные кадровые изменений в Комиссии проводится не будут.

Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом УНИАН.

Он отметил, что первым вопросом который он намерен решить на новой должности станет именно кадровый вопрос, при этом он отметил, что кардинальные кадровые изменения в Комиссии проводится не будут.

В.ВОЛГА отметил, что высоко оценивает работу прошлого руководства Комиссии и сообщил, что намерен продолжать курс определенный прошлым руководством Госфинуслуг.

«На самом деле хочу сказать, что я действительно высоко оцениваю работу Комиссии и основные направления которые Сусловым (Виктор СУСЛОВ – экс-председатель Госфинуслуг) заложены они будут развиваться» - сказал В.ВОЛГА.

В тоже время он подчеркнул, что на должности главы Комиссии намерен усилить работу по ряду направлений в части обеспечения соблюдения прав граждан Украины.

«Как по мне есть одна часть работы которую необходимо усилить. Я хочу напомнить, что я делегирован во власть блоком левых, левоцентристских сил, для нас интересы граждан являются первоочередными. То есть работая над развитием бизнес среды для рынков, которые находятся в сфере контроля Комиссии особое внимание будет уделяться борьбе с теми нехорошими явлениями, которые существуют, когда страдают граждане Украины. Одним словом я беру на себя обязательства чтобы «Элита-Центров» больше не было» - сказал В.ВОЛГА.

В целом основными направлениями работы на первом этапе станут усиление контрольной функции Комиссии и борьба с оптимизаторами, при этом на первый план выйдут права и интересы граждан Украины.

Уже на следующей неделе В.ВОЛГА планирует провести первую пресс-конференцию в должности председателя Госфинуслуг.

Как сообщал УНИАН, согласно Соглашению о создании Коалиции депутатских фракций должность председателя Госфинуслуг отошла к фракции КПУ. Фракция КПУ приняла решение о назначении на эту должность одного из лидеров Блока левых и левоцентристских сил Василия ВОЛГИ.

Ранее должность председателя Госфинуслуг занимал Виктор СУСЛОВ.