Греция будет в центре внимания сегодняшнего "двойного саммита"

Ситуация в Греции будет доминировать на открывающемся сегодня в Брюсселе "двойном саммите" ЕС и зоны евро.

Традиционно мартовский саммит 27 стран ЕС посвящен социально-экономическим проблемам. В этот раз в его рамках должна состояться еще одна встреча "в узком составе" - лидеров 16 государств зоны евро для согласования плана помощи Греции. Фактически проблема Греции - это, в первую очередь, проблема зоны евро, ни одна из стран ЕС, не входящая в нее в сборе средств участвовать не будет. Примером является Великобритания, которая демонстративно равнодушно наблюдает за поисками компромисса вокруг плана помощи Греции, не собираясь принимать в нем участия.

Сегодня уже нет сомнений, что помощь Греции будет оказана. В течение последней недели о необходимости этого решения прямо заявили глава Еврокомиссии, президент ЕС, лидеры Испании, Италии и Франции. В оппозиции к этому плану пока остается Германия, которой предстоит стать одним из главных спонсоров этой помощи, однако остальные главы государств зоны евро рассчитывают найти компромисс с Берлином.

По сообщениям источников, пакет финансовой помощи Афинам составит 20-25 млрд евро. Финансовые инструменты, которые могут быть задействованы, уже согласованы на уровне Еврогруппы /министров финансов зоны евро/, однако решение о конфигурации финального пакета и его наполнении финансовыми средствами должно быть принято на высшем уровне.

Обсуждение этого плана, скорее всего, будет сопровождаться жесткой декларацией о необходимости принятия всеми странами зоны евро мер по сокращению бюджетных расходов и соблюдению прописанной в Пакте стабильности и роста нормы дефицита бюджета, не превышающим 3% ВВП. Берлин уже дал понять, что в обмен на свое согласие участвовать в плане помощи Греции он может потребовать создания нового механизма автоматического введения санкций в отношении любой из стран ЕС, превышающей эту норму.

Лидеры сообщества также уже дали понять, что европейский механизм помощи Греции может быть дополнен средствами Международного валютного фонда, хотя ряд европейских лидеров и финансистов продолжают призывать воздержаться от обращения к МВФ, поскольку это вредно для престижа "зоны евро", а соответственно для доверия к ней международных инвесторов. По их мнению, обращение к МВФ поставит зону евро на одну доску с развивающимися странами неспособными самостоятельно решить свои экономические проблемы, передает ИТАР-ТАСС.

Бюджетный дефицит Греции в 2009 г составил 12,7% ВВП. Это более чем в 4 раза выше предельно допустимого уровня для входящего в зону евро государства. Бюджетный кризис в январе-феврале поставил Грецию на грань дефолта, чем вызвал резкое падение доверия к европейской валюте. В результате на мировых финансовых площадках началась массированная игра на понижение евро, которая продолжается до сих пор.