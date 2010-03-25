Китай предлагает России обменяться валютами

КНР предложила начать биржевую торговлю российскими рублями в Китае и, наоборот, юанями за рубли — в России, сообщает РБК daily.

С идеей выступил замминистра коммерции КНР Гао Хучэн на встрече с членами российско-китайского делового совета. Зампред Банка России (БР) Виктор Мельников попросил коллег направить в БР официальное обращение от правительства КНР. Эксперты в России прогнозируют удешевление поставок из Поднебесной, хотя и сомневаются в интересе биржевых спекулянтов к "рублю-юаню".

Как пояснил РБК daily Виктор Мельников, пока не ясно, будет ли котировка прямой, рубль — юань, или через курс доллара. «Это нужно обсуждать с китайскими властями», — подчеркнул г-н Мельников.

Предложение Хучэна прозвучало в ходе обсуждения возможности расчета в национальных валютах при проведении экспортно-импортных операций между КНР и Россией. По словам директора департамента группы компаний «Спортмастер» Сергея Агибалова, только его компании проведение расчетов с китайскими поставщиками в юанях, а не в долларах США, позволит удешевить экспортные поставки на 2—4%.

Экономист банка «Траст» Владимир Брагин полагает, что из-за жесткой привязки юаня к доллару США курс рубля к доллару в России будет жестко коррелировать с курсом рубля к юаню. «По этой причине биржевым спекулянтам игра на бирже с курсовой стоимостью рубля к юаню будет неинтересна, — считает Владимир Брагин. — Торговля китайской валютой на российской бирже может быть преимущественно клиентской».

По словам одного из банкиров — участников этой встречи, пожелавшего остаться неназванным, предложение г-на Хучэна означает готовность правительства КНР и Народного банка Китая устанавливать курс юаня к рублю, отмечает издание.