Экономист: котировки рынка снова опередили курс интервенций НБУ

Котировки украинского валютного рынка в среду снова опередили курс интервенций Национального банка Украины (НБУ).

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, в среду гривня укрепилась на существенные 0,35%, завершив торговую сессию котировками 7,9150-7,9195 грн./долл. НБУ в очередной раз отказался идти на такое активное укрепление национальной валюты. К концу торговой сессии Нацбанк вышел на рынок с заявкой на покупку валюты по курсу 7,9301 грн./долл.: курс его интервенций укрепился лишь на 0,1%.

А.БЛИНОВ связывает мощное ревальвационное давление на рынке с тем фактом, что во вторник правительство разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 1,1 млрд. грн. Среда была последним днем расчета за эти ОВГЗ, и покупатели продавали иностранную валюту, чтобы закрыть сделки. Экономист прогнозирует, что спрос на украинские облигации снизится, поскольку доходность по ним уже составляет 11%-13%, тогда как лишь месяцем ранее она превышала 20%.

Таким образом, считает А.БЛИНОВ, март может стать месяцем, в котором будет наблюдаться самое сильное превышение предложения иностранной валюты над спросом на межбанковском валютном рынке за весь 2010 год. С начала 2010 года гривня укрепилась к доллару на 1%.