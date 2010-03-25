Межбанк: доллар продолжает падать

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 7,9150/7,9275 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2670/0,2675 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5450/10,5640 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3327/1,3329 долл./евро (среда, 24 марта, - 1,3382/1,3384 долл./евро).

В среду, 24 марта, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9301 грн./долл.