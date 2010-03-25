Азаров отменил еще 9 решений Тимошенко

Кабинет министров Украины постановлением № 278 от 24 марта 2010 года отменил еще 9 решений предыдущего правительства.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.

В частности, отменены постановления № 854 от 24 сентября 2008 года "О предоставлении акватории в пользование государственному предприятию "Специализированный морской порт "Октябрьск", № 934 от 22 октября 2008 года "О предоставлении акватории в пользование государственному предприятию "Николаевский морской торговый порт”.

Кроме того, правительство отменило постановление № 236 от 5 марта 2009 г. "О разъяснении особенностей применения отдельных норм Указа Президента Украины от 3 июля 1998 г. № 727 для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность за пределами Украины, в условиях мирового финансово-экономического кризиса", а также постановление № 454 от 15 апреля 2009 года "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 5 марта 2009 г. № 236".

Кабинет министров Н.АЗАРОВА также отменил постановление № 366 от 14 апреля 2009 года "Об уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование физическими лицами - субъектами предпринимательской деятельности, которые избрали особый способ налогообложения".

Утратили действие также постановление № 505 от 21 мая 2009 года "О порядке уплаты и зачисления сумм взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, уплаченных физическими лицами - субъектами предпринимательской деятельности, которые избрали особый способ налогообложения", распоряжение № 1178 от 23 сентября 2009 года "Вопросы Общего реестра налоговых накладных", постановление № 1117 от 21 октября 2009 года "Об образовании Правительственной комиссии по вопросам обеспечения обороноспособности и национальной безопасности Украины".

Кроме того, правительство Н.АЗАРОВА отменило постановление № 61 от 27 января 2010 года "Об увеличении уставного капитала Государственного ипотечного учреждения".