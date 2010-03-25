В комбанках доллар дешевеет

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,90 грн./долл., что на 0,3% дешевле, по сравнению с 24 марта, продают – по 7,95 грн./долл., на 0,2% дешевле. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,97 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился 1,1% по сравнению с 24 марта и сегодня составляет 10,47 грн./евро, продажи – на 0,9% – до 10,64 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,30-10,55 грн./евро, по продаже – в пределах 10,58-10,88 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 24 марта, понизился на 0,6% и сегодня составляет 0,2620 грн./рубль, курс продажи – на 0,7% – до 0,2690 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2651 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2730 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,91 грн./долл., продажи – 7,94 грн./долл. Курс покупки/продажи понизился на 0,2% со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,98 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,9% по сравнению с 24 марта и сегодня составляет 10,49 грн./евро, продажи – на 0,7% - до 10,63 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,40-10,55 грн./евро, по продаже – в пределах 10,58-10,78 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 24 марта, понизился на 0,5% и на сегодня составляет 0,2630 грн./рубль, продажи – на 0,8% - до 0,2697 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2651 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2730 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,917/7,9755 грн., евро – 10,50/10,75 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,90/7,95 грн., евро – 10,40/10,70 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,89/7,95 грн., евро – 10,43/10,63 грн., рубль – 0,2620/0,2690 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 25 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,935, к евро – 10,583703, к российскому рублю – 0,26829.