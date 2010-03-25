В 2009 г. Пенсионный фонд получил ссуду на 15 млрд. грн.

В 2009 году из государственного бюджета было перечислено около 15 млрд. грн. в Пенсионный фонд для выплат пенсий.

Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН сообщила эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Александра БЕТЛИЙ, комментируя обнародованную информацию Министерства финансов о выделении фонду 1 млрд. грн. для обеспечения пенсионных выплат.

По ее словам, критическая ситуация с бюджетом Пенсионного фонда началась с октября 2008 года. Около 4 млрд. грн. долга за 2008 год были списаны в 2009-м. В прошлом году через Госказначейство фонду было перечислено около 15 млрд. грн. займа. Правительству было сложно изыскать источники погашения дефицита ПФ, частично ими стали средства МВФ, которые должны были направляться на погашение внешних долгов, говорит А.БЕТЛИЙ. Поэтому оформить эти займы официально не было возможности – в отчетах Госказначейства они не проходили. Часть этих средств фонд погашал, частично они списывались, отмечает эксперт.

Кроме того, по ее словам, займы для ПФ из госбюджета были и в январе-феврале т.г., однако информация о них не раскрывалась. «То, что Кабмин АЗАРОВА обнародовал официальные данные о новой ссуде – уже позитив, это должно так происходить. В то же время сумма не настолько большая, поскольку, по нашим подсчетам, за два месяца правительство ссудило на выплату пенсий около 3-4 млрд. грн.», - подчеркнула А.БЕТЛИЙ. По мнению эксперта, ручное управление средствами Пенсионного фонда привело к тому, что ПФ не может утвердить плановые показатели за 2009 год, а также разобраться с бюджетом на 2010-й.

Детальнее читайте в материале «Пенсионному фонду "вкололи" эмиссионную инъекцию... Эвтаназия или лечение?» на сайте «УНИАН-Экономика»: http://economics.unian.net/rus/detail/41093