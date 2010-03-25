Кабмин Тимошенко разбазаривал госсредства?

Главное контрольно-ревизионное управление Украины (ГлавКРУ) заявляет о начале пересмотра материалов по уголовным делам относительно нецелевого использования средств госбюджета и возможной причастности членов правительства Тимошенко к нецелевому использования бюджетных средств.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель ГлавКРУ Петр АНДРЕЕВ.

Так, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли среди членов правительства Юлии ТИМОШЕНКО лица, которые причастны и которые фигурируют в уголовных делах по факту нецелевого использования бюджетных средств, П.АНДРЕЕВ сказал: «По тому правительству, да».

Также П.АНДРЕЕВ отметил, что сегодня Генпрокуратура начала повторное рассмотрение материалов по уголовным делам относительно нецелевого использования средств госбюджета, которые по тем или иным причинам были приостановлены, однако при этом не уточнил, за какой период будут пересмотрены материалы дел.

«Там, где ранее были возбуждены уголовные дела, но по тем или иным причинам они приостановлены, сейчас Генеральная прокуратура пересматривает эти материалы», - сообщил АНДРЕЕВ.