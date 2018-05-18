Данилишин: Главной ошибкой кабмина Тимошенко была чрезмерная поддержка банков…

Богдан ДАНИЛИШИН, экс-министр экономики в правительстве Тимошенко, который, будучи директором Совета по изучению продуктивных сил Украины НАНУ, принимал участие в разработке программ деятельности правительств Ющенко, Кинаха, Януковича, Еханурова и Тимошенко. Данилишин считает, что в наследство новой власти оставлено много серьезных наработок. Вопрос только в том, насколько они будут полезны кабинету Азарова и востребованы им. О первых шагах нового Кабмина и ошибках старого, возможном развитии экономической ситуации в 2010 году он рассказал в эксклюзивном интервью агентству УНИАН…

Оставленное в наследство и новшества власти...

Богдан Михайлович, с какими планами Вы шли работать в правительство Тимошенко, и что удалось реализовать за рекордный для нашей страны срок пребывания на посту министра экономики – более двух лет?

С данной работой я был знаком и раньше, поскольку принимал участие в разработке программ деятельности Кабинетов министров с 2000 года. В правительство Тимошенко я шел с определенными планами относительно развития и модернизации экономики. Многое удалось реализовать. Главное внимание уделялось усилению роли стратегических программных подходов при формировании политики экономического развития. Был подготовлен законопроект о государственном планировании, в частности о переходе к среднесрочному прогнозированию. Я думаю, что в ближайшие год-два целесообразно отказаться от разработки госпрограммы социально-экономического развития на текущий год, разумнее расписывать ее на 3 года, и каждый год конкретизировать приоритеты. Кстати, эта основа и была заложена в соответствующий законопроект, он направлен в Верховную Раду. Как им распорядится новая власть, поживем – увидим.

Кстати, Виктор Янукович поручил новому министру экономики Василию Цушко усилить систему планирования и прогнозирования…

Все, что связано с прогнозированием и планированием, нами было усовершенствовано с учетом передового мирового опыта и при участии экспертов Всемирного банка. Думаю, 90% этих наработок будут использованы новым правительством. Если ему удастся все довести до логического завершения, то это станет значительным достижением. Кроме того, в министерстве я сформировал департамент стратегического прогнозирования и планирования. Им занимается замминистра Ирина Крючкова – профессионал в этом деле.

Ваш преемник уволил Сергея Романюка и Виктора Пантелеенко, которые долгое время работали заместителями при разных министрах. Как вы относитесь к таким кадровым изменениям?

В должности министра я сменил одного заместителя Константина Любченко, который сейчас стал первым заместителем министра Кабинета министров. Я считаю, что в Минэкономики работали высокопрофессиональные специалисты с большим опытом и сейчас уволены высококлассные специалисты, на которых и лежит груз основной работы в любом правительстве и министерстве.

За два года они доказали, что в кризисных условиях являются эффективными менеджерами. К таким людям я отношу, в частности, Сергея Романюка и Виктора Пантелеенко, которые, на мой взгляд, уволены необоснованно. Так, Романюк работает в Минэкономики с 1997 года. Это человек с большой институционной памятью.

Минэкономики также сформировало новое направление по внутренней торговле – этим занимался мой заместитель Андрей Близнюк (он также уволен - ред.). Мы фактически возобновили систему внутренних балансов производства и потребления, межотраслевого баланса и четко анализировали, для какого направления необходима господдержка.

Впрочем, понятно, что когда приходит новая команда, она приводит своих людей.

Правительство Азарова намерено снова перейти к ежемесячной публикации макростатистики. Кабмин Тимошенко, только придя к власти, перешел на обнародование данных ежеквартально. Какой принцип точнее?

Переход на квартальный подсчет ВВП (с 2009 г. - ред.) был сделан в рамках усовершенствования статистической системы, и обвинение правительства Тимошенко в том, что оно хотело что-то утаить, совершено безосновательны. Я считаю, что смена правил обнародования статистики - не самый принципиальный вопрос, с которого надо начинать работу новому правительству. Если посмотреть на анализ экономической ситуации большинства стран мира, то почти в 90% случаев данные о ВВП публикуются на квартальной основе, т.к. месячная статистика фактически ни о чем не говорит – приблизительные результаты, действительности они отвечают процентов на 70. С 2000 до 2008 года Госкомстат всегда ежеквартально пересчитывал показатели ВВП, сделанные на месячной основе. Если кого-то из специалистов интересовали месячные данные, то их можно было вычислить, исходя из других показателей - динамика сельскохозяйственного, промышленного производства, торговли и так далее, они публиковались.

Так что, не вижу ни трагедии, ни проблемы в том, как рассчитывают показатель ВВП. Кстати, для нас, начиная с июня 2009 года, сравнивать месяц к месяцу и квартал к кварталу было выгодно, так как показатели имели положительную динамику. Хочет новое руководство считать ежемесячно – пусть считает.

Каков Ваш прогноз макропоказателей и дефицита бюджета на 2010 год?

В 2010 году есть достаточно высокая вероятность роста ВВП на 3-3,7%. Этот результат может быть достигнут за счет эффекта базы. Возможность роста до 7-8%, о чем сейчас говорят, по моему мнению, является несколько преувеличенным показателем. Что касается дефицита бюджета, то рационально было бы планировать его до 4%, но реальный дефицит может быть на уровне 7-8%. Достичь инфляции ниже 10% в 2010 году не удастся, думаю, данный показатель по итогу года составит 15-17%.

О кризисе и ошибках Тимошенко

Почему правительство Тимошенко определенное время умалчивало, что мировой финансовый кризис все-таки отразится на украинской экономике, причем серьезно?

Какие бы заявления не делались относительно того, готово было или нет правительство Тимошенко к кризису, хочу сказать, что еще в июле 2008 года Минэкономики и другие ведомства выдавали справочный материал о том, что Украина может серьезно пострадать от последствий кризиса. Но в тех политических условиях публично сказать об этом было большим риском. Политическая ситуация была неоднозначной, нестабильной была работа правительства с НБУ и другими ветвями власти. О возможных последствиях предупреждали всех, кто был тогда у власти и мог каким-либо образом повлиять на ситуацию. Повлияли, кто как посчитал нужным. В результате последствия оказались более ощутимыми, чем мы предполагали, прежде всего, по глубине падения основных макроэкономических показателей в промышленности, строительстве и других отраслях.

Что касается тактики деятельности, то первая антикризисная программа была сформирована в сентябре 2008 года и 17 октября была утверждена на заседании Кабмина. 20 ноября рассматривался вопрос антикризисных мер на заседании СНБО. В 20-х числах декабря программа была подана вместе с законодательными актами в Верховную Раду, но, к сожалению, до конца каденции правительства она там и пролежала.

Какие, на Ваш взгляд, были главные ошибки правительства в период кризиса?

Я считаю, что основной ошибкой была поддержка правительством банков, в той степени, в которой это было сделано. Ведь это поле деятельности НБУ. Такая «помощь» сейчас должна быть коренным образом пересмотрена. Нынешнее количество банков Украине не нужно, нужно всего 15-20 системных банков, которые должны иметь региональные отделения. Правительство за счет государства не должно спасать банки только для того, чтобы спасти деньги олигархов. Поэтому я не поддерживал позицию по поводу рекапитализации банков.

Необходимо также откорректировать работу Нацбанка и направить ее на поддержание реального сектора экономики, а не на спасение капиталов олигархов. Банки должны были сразу с появлением первых признаков кризиса совместно с правительством разработать соответствующую программу.

НБУ на данном этапе - структура достаточно консервативная. Так быть не должно. Регулятору необходимо работать в тесной координации с Минфином, не думать об автономии, а действовать на общий результат. Еще не один экономист в мире не дал ответ на вопрос, как развивать экономику без кредитования.

Также я не совсем разделял точку зрения относительно необходимости поддержки основных монополий, в частности «Нафтогаза» и «Укрзализныци». Действия в этом направлении я тоже не могу назвать достижением правительства. На мой взгляд, в том виде, в котором сейчас находятся эти две компании и другие госмонополии, они не нужны. Не может в системе «Нафтогаза» быть более 400 предприятий и организаций, которые только и делают, что думают, как получить ресурсы. Я не считаю, что «Нафтогаз» и «Укрзализныця» должны быть полностью государственными монополиями. Думаю, что в ближайшее время, когда будет проходить реформирование газовой отрасли, эти вопросы разрешатся.

Финансы: выплаты Ощадбанка, Стабфонд и долги

Правда ли, что именно Вы были автором идеи выплаты по 1000 гривень вкладчикам Ощадбанка. Если нет, то как относитесь к такому шагу?

Нет, это не моя идея, хотя, я ее не критиковал. Компенсация вкладов - один из пунктов предвыборной программы БЮТ (на внеочередных парламентских выборах 2007 года - ред.), и придя к власти Юлия Тимошенко сразу стала реализовывать обещание. По моему мнению, данный шаг усилил доверие народа к правительству. Он был правильный с политической точки зрения. А если говорить об экономической, то не стоит преувеличивать его негативное значение. В то время, когда начались выплаты – в начале 2008 года, риска не было. Риск возник во второй половине 2008 года с приходом кризиса. Тогда выплаты фактически прекратились.

Насколько оправдано создание Стабилизационного фонда и нужен ли он сейчас?

Стабилизационный фонд как таковой нужен и сейчас. Когда готовился бюджет 2009 года, мы заложили дефицит до 3% ВВП. Но все понимали, что такого показателя не будет. Поэтому в той или иной степени программы финансировались средствами фонда, в частности, в отношении АПК, «Евро-2012» и пр. Но, к сожалению, не было ресурсов в том объеме, который планировался.

Прошлый год был осложнен крупными выплатами по внешним обязательствам. Какие трудности будут основными в 2010 году, и стоит ли ожидать новую волну кризиса?

В 2009 году действительно было много выплат по долгам, но все обязательства правительство выполняло. В 2010-ом ситуация будет зависеть от того, сумеет ли Кабмин сформировать политику совместных действий с Нацбанком. Конечно, нужны финансы, нужны целевые программы, на которые должны быть направлены средства НБУ. В первую очередь, программы по Евро-2012. В 2010 году будет сложность и с обеспечением выплат по соцстандартам. Нужно честно сказать, что можно профинансировать сейчас, а что перенести на 2011 год.

Что касается второй волны кризиса, то, по мнению мировых экспертов, она вполне реальна. Для Украины главное – создание нынешним правительством и Президентом эффективной пирамиды власти. Если это будет сделано, то, думаю, что повтора 2008-2009 годов не будет.

Ручное управление, льготы и перспективы сотрудничества

Насколько эффективно было ручное управление экономикой в 2009 году, за что часто критиковали Тимошенко?

Нас действительно критиковали за чрезмерное регулирование той или иной системы, в том числе ценовой. Я считаю, что при том уровне инфляции, который был, ручное управление дало свои результаты.

Стоит ли продолжать действие льгот для ГМК и химпрома?

Тенденции мирового рынка свидетельствуют об улучшении ситуации в металлургии. Спрос на метпродукцию восстанавливается и это не временное явление, цены на нее в марте-мае вырастут на 30-40%. Поэтому я не вижу сейчас необходимости поддерживать ГМК в прежних размерах и считаю, что льготы для предприятий отрасли могут быть урезаны уже с 1 апреля. Между тем, от роста цен и спроса выиграют те предприятия, которые имеют собственную сырьевую базу, а те, у которых таковой нет, могут столкнуться с трудностями.

А вот предприятия химпрома, к сожалению, еще нуждаются в поддержке, поскольку производство газоемкое. Я думаю, что необходимо переводить их на давальческие схемы. К тому же, нужно продолжить действие специальных расследований по ограничению экспорта минудобрений из Беларуси и России. Сегодня развивается большая конкуренция на рынке минудобрений именно между Украиной, Россией и Беларусью. Без господдержки наш химпром может столкнуться с серьезными рисками.

На каком этапе сейчас реализация договоренностей, достигнутых в ходе визитов правительственных делегаций в Японию и Южную Корею в 2009 году?

В ходе этих визитов у нас формировались очень хорошие контакты с японскими и корейскими компаниями, деятельность которых направлена на модернизацию производства. Кроме того, у нас были вполне реальные планы с компаниями США относительно модернизации металлургических предприятий, предприятий машиностроения, по энергосбережению, и некоторые проекты уже начали реализовываться. Была утверждена специальная программа, которой занимался глава Национального агентства по эффективному использованию энергоресурсов Сергей Ермилов.

С Японией уже реализуются проекты, связанные с энергосбережением. Все проходит в рамках госпрограммы и, думаю, что дело будет продолжено. В первую очередь, проекты касаются предприятий теплоэнергетики и металлургии.

Как реализуются планы по сотрудничеству с Ливией?

С Ливией планировалось реализовывать программы по модернизации предприятий нефтегазового комплекса, наладить сотрудничество в ряде отраслей. На сегодня уже подписаны контракты по авиастроению. Но главным вопросом мы считали строительство нефтеперерабатывающего завода в Украине. Впрочем, думаю, что с учетом нынешний отношений с Россией, эти планы реализованы не будут и главным направлением сотрудничества с Ливией станет авиастроение и машиностроение на кооперационной основе.

Чем будет заниматься Стратегический совет, который планирует создать и возглавить Юлия Тимошенко, войдете ли Вы в его состав?

Главной целью Cовета будет разработка основ деятельности оппозиционного правительства, стратегии развития страны и формирование нормативно-правового обеспечения. Это будет консультативный орган. Туда будут входить как члены правительства Юлии Тимошенко, так и ученые. Я возглавляю Совет по изучению продуктивных сил НАН Украины, приглашения войти в Стратегический совет не получал.

Вам предлагали должность в правительстве Азарова?

Нет, в этом правительстве мне никто ничего не предлагал. Наверное, решили провести полную, скажем так, люстрацию и уволить всех, кто был в прежнем Кабмине.

Благодарю за беседу.

Беседу вел Юрий Дощатов (УНИАН)