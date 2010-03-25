Германия готова способствовать расширению сотрудничества

Правительство Германии готово оказать поддержку Украине в развитии сотрудничества между нашей страной и Международным валютным фондом.

Об этом шла речь во время встречи в рамках рабочего визита в Германию заместителя министра иностранных дел Константина ЕЛИСЕЕВА и советника Федерального канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Кристофа ХОЙЗГЕНА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, в ходе беседы стороны обсудили вопросы внутриполитической ситуации в Украине в контексте реализации структурных реформ и укрепления демократических институтов. При этом К.ХОЙЗГЕН подчеркнул готовность Федерального правительства оказать соответствующую поддержку усилиям Украины, в т.ч. по усилению сотрудничества с МВФ.

Особое внимание было уделено активизации политического диалога между Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Канцлером ФРГ Ангелой МЕРКЕЛЬ путем организации двусторонних мероприятий с их участием.

Стороны обменялись также мнениями относительно путей поддержки Германией европейской интеграции нашей страны. В этом контексте была отмечена важность успешного завершения подготовки Соглашения об ассоциации с ЕС, в т.ч. в части создания зоны свободной торговли, а также подписание «дорожной карты» безвизового режима с ЕС.