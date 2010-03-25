«Укргазбанк» увеличил уставный капитал на 1,9 млрд. грн.

ПАО АБ «Укргазбанк» увеличило уставный капитал на 1,9 млрд. грн. – до 5,7 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель правления «Укргазбанка» Александр МОРОЗОВ.

Напомним, решение об увеличении уставного капитала банка путем дополнительного закрытого (частного) размещения 1,9 млрд. простых именных акций в документарной форме номинальной стоимостью 1 грн. было принято 21 января т.г.

Министерство финансов Украины выкупило всю допэмиссию акций путем внесения в уставный капитал банка облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В результате доля Минфина в «Укргазбанке» увеличилась с 81,5789% до 87,72%.

А.МОРОЗОВ сегодня сообщил, что из указанного объема правительственных бумаг остаются немонетизированными ОВГЗ на сумму 450 млн. грн.

Председатель правления банка заявил, что на сегодня «Укргазбанк» не нуждается в дополнительной докапитализации.

Справка УНИАН. ПАО АБ «Укргазбанк» (Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

На 1 января 2010 года активы банка составили 12,090 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,741 млрд. грн., обязательства – 11,995 млрд. грн., собственный капитал – 95,425 млн. грн.

В 2009 году «Укргазбанк» получил 4,4 млрд. грн. убытка против 204 млн. грн. прибыли годом ранее.

Уставный капитал банка по состоянию на конец января 2010 года составил 5,7 млрд. грн.

По результатам докапитализации «Укргазбанка» при участии государства Министерство финансов Украины является владельцем 87,72% акций банка.