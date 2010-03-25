Кабмин назначил председателем Госкомрезерва Злочевского

Он представлен коллективу

Кабинет Министров Украины назначил председателем Государственного комитета по материальному резерву (Госкомрезерва) Николая ЗЛОЧЕВСКОГО. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины. Согласно сообщению, Андрей КЛЮЕВ представил новоназначенного руководителя коллективу комитета 24 марта т.г. Напомним, Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ является депутатом Верховной Рады Украины и входит во фракцию Партии регионов.

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