Кабмин назначил председателем Госкомрезерва Злочевского
17:59, 25 марта 2010Финансы
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Он представлен коллективу
Кабинет Министров Украины назначил председателем Государственного комитета по материальному резерву (Госкомрезерва) Николая ЗЛОЧЕВСКОГО.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины.
Согласно сообщению, Андрей КЛЮЕВ представил новоназначенного руководителя коллективу комитета 24 марта т.г.
Напомним, Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ является депутатом Верховной Рады Украины и входит во фракцию Партии регионов.
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