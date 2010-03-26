Помощь Греции будет предоставлена лишь при необходимости

Механизм помощи Греции, одобренный ЕС, будет применен лишь в случае необходимости.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил поздно вечером 25 марта Президент Европейского Совета Херман Ван РОМПОЙ по завершению первого дня заседания Совета.

“Когда Греция почувствует потребность в применении такого механизма, она должна обратиться за общей помощью от стран зоны евро и Международного валютного фонда”, - сказал он.

По словам Президента Европейской Совета, механизм предоставления помощи является очень четким. Он предусматривает предоставление двусторонних кредитов при участии МВФ лишь как крайнюю меру в случае невозможности привлечь страной достаточно финансовых средств на рынке. При этом применение механизма осуществляется после оценки ситуации в стране Европейским центральным банком и Еврокомиссией единодушным решением стран-членов зоны евро.

“Механизм является очень четким”, - отметил Х.Ван РОМПОЙ.

Как сообщал УНИАН, лидеры стран-членов зоны евро в рамках заседания Европейского Совета согласовали декларацию, которая предусматривает возможность предоставления Греции помощи на общую сумму 22 млрд. евро. Механизм предусматривает, что такая помощь будет осуществляться в виде двусторонних кредитов со стороны других стран-членов зоны евро и при участии МВФ, при этом кредиты будут иметь доминирующую роль.

Греция завершила 2009 год с дефицитом бюджета в 12,7% ВВП. В середине января 2010 года Греция предложила план сокращения дефицита бюджета, который, в частности, предусматривает сокращение дефицита в 2010 году на 4% ВВП. Этот план был утвержден Советом министров по вопросам экономики и финансов ЕС 16 февраля 2010 года.

Вместе с тем уже в ближайшие месяцы Греция должна уплатить десятки миллиардов евро в погашение своего долга, который по итогам 2009-го года составил 300 млрд. евро.

МВФ никогда не привлекался для помощи странам-членам зоны евро с момента введения европейской валюты.