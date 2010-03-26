Цушко: Приоритеты Кабмина - оздоровление банковской системы

Министр экономики Украины Василий ЦУШКО считает, что оздоровление государственных финансов и банковской системы, а также улучшение инвестиционного климата в государстве являются одними из приоритетных задач правительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министра, об этом В.ЦУШКО заявил вчера во время встречи с руководителем миссии Европейского департамента Международного валютного фонда в Украине Атанасиосом АРВАНИТИСОМ.

Кроме того, важное внимание правительство будет уделять подготовке к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, детенизации экономики, а также восстановлению развития украинской экономики путем экономических реформ.

«Сотрудничество с МВФ является залогом их эффективного внедрения, поєтому Минэкономики готово к активному диалогу», - сказал В.ЦУШКО.

В свою очередь руководитель миссии Европейского департамента МВФ отметил, что на протяжении последних двух месяцев промышленное производство в Украине демонстрирует положительные результаты, а это, по его мнению, свидетельствует о постепенном выходе украинской экономики из кризиса.

А.АРВАНИТИС отметил, что после президентских выборов Украина получила уникальную политическую возможность начать новую волну реформ, которые заложат основание для постоянного экономического роста.

Во время встречи состоялся активный обмен мнениями о текущей макроэкономической ситуации в стране.