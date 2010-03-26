Межбанк: падение котировок продолжается

На межбанке торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 7,9080/7,9220 грн./долл.

Киев. 26 марта. УНИАН. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 7,9080/7,9220 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2677/0,2683 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5765/10,5915 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись – 1,3367/1,3369 долл./евро (четверг, 25 марта, - 1,3327/1,3329 долл./евро).

В четверг, 25 марта, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,925 грн./долл.