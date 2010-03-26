Экономист: валютный рынок находится в «режиме ожидания»

Украинский валютный рынок в четверг, 25 марта, находился в «режиме ожидания».

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что межбанковский валютный рынок завершил вчерашние торги котировками 7,9140-7,9205 грн./долл., то есть на уровне среды. В среду действия игроков рынка привели к тому, что их котировки по гривне укрепились намного сильнее, чем курс интервенции Нацбанка, подчеркнул экономист.

По мнению А.БЛИНОВА, в четверг участники рынка решили подождать нового курса интервенций центробанка, демонстрируя неготовность удаляться от него. К концу торговой сессии НБУ скорректировал курс интервенций немного ближе к рыночным котировкам - с 7,9301 к 7,9250 грн./долл., отметил экономист.