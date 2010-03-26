Семь организаций подписали меморандум об объединении

Семь общественных организаций, отстаивающих интересы обманутых частных инвесторов Киева, Одессы и Львова, подписали Меморандум об объединении усилий в борьбе за свои права.

Об этом УНИАН сообщили в Общественной организации «Центр правозащиты».

25 марта в Киеве документ подписали: президент ОО «Ассоциации частных инвесторов» Татьяна ШАЛЬМАН, председатель ОО «Центр правозащиты» Юрий ФЕДОРЕНКО, член правления ОО «Киевляне объединяемся» Максим МАНЬКОВСКИЙ, член правления ОО «Надежда – дом» Игорь ЧЕРТИЛИН (все - Киев), председатель правления ОО «Иста» Григорий БАК (Одесса) и другие.

«По разным оценкам, в Украине заморожено строительство до 3 тыс. жилых домов. Без денег и квартир остались около миллиона людей, которые разрозненно пытаются отстоять свое конституционное право на жилье», - заявила президент ОО «Ассоциации частных инвесторов» Т.ШАЛЬМАН, комментируя цель подписания Меморандума.

По ее словам, безрезультатные, многолетние попытки в одиночку добиться правды вынудили инвесторов с различных строительных объектов Киева, Одессы и Львова объединить свои усилия для борьбы за свои права.

«Своими скоординированными действиями мы заставим власть обратить внимание на проблему обманутых частных инвесторов», - сказала Т.ШАЛЬМАН.

Как пояснил председатель правления ОО «Центр правозащиты», объединяющей инвесторов «Элита-Центр, Ю.ФЕДОРЕНКО, одной из задач новосозданного союза общественных организаций является содействие принятию изменений и дополнений к нормативным актам, которые позволят упорядочить вопрос привлечения денежных средств населения в строительство жилья.

«Мы обязаны найти и реализовать такой способ взаимодействия групп обманутых инвесторов и органов государственной власти, который поможет решить вопрос замороженных строек жилых домов, которые люди профинансировали на сто процентов», - заявил Ю.ФЕДОРЕНКО.