Кабмин откорректировал прогнозные макропоказатели

Кабинет министров Украины постановлением от 24 марта, обнародованным на сайте правительства, откорректировал прогнозные макропоказатели на 2010 год. Предыдущий прогноз на 2010 год был утвержден 12 сентября 2009 года.

Так, изменен прогнозный показатель по итогам 2010 года: номинального ВВП - с 1,179 трлн. грн. до 1,083 трлн. грн.; индекса потребительских цен (декабрь к декабрю) - с 109,7% до 113,1%; индекса цен производителей промышленной продукции (декабрь к декабрю) – с 113,6% до 114,4%.

Правительство Украины прогнозирует, что прибыль прибыльных предприятий в 2010 году составит 174,2 млрд. грн. (предыдущий прогноз – 252,2 млрд. грн.), фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн. (предыдущий - 331 млрд. грн.), среднемесячная заработная плата – 2245 грн. (предыдущий – 2197 грн.).

Кабмин ухудшил прогноз по показателям внешней торговли Украины в 2010 году. По нынешним прогнозам дефицит внешнеторгового баланса составит 1,903 млрд. долл. (в сентябре прошлого года прогнозировался профицит на уровне 1,836 млрд. долл.). Прогнозный показатель экспорта ухудшен с 65,079 млрд. долл. – до 62,470 млрд. долл., импорта – с 63,243 млрд. долл. до 64,373 млрд. долл.

Как сообщалось, вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил, что при расчетах Кабмин исходил из курса доллара в 2010-м году на уровне 8 грн. за 1 долл. США и цены на газ 334 доллара за тысячу куб. м. Дефицит Государственного бюджета Украины в этом году ожидается на уровне 4,5-5% ВВП, без учета дефицита НАК «Нафтогаз Украины».