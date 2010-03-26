Goldman Sachs решил открыть представительство в Варшаве

Один из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs планирует открыть свое представительство в столице Польши.

По данным Bloomberg, Goldman Sachs уже подал заявку в Комиссию финансового контроля Великобритании на открытие офиса в Варшаве, который станет восьмым в регионе Европы, Африки и Ближнего Востока.

Агентство считает причиной интереса крупнейшего мирового инвестора к польскому рынку большой потенциал фондового рынка Польши, отмечая, что только в текущем году на рынке будут проданы акции на 10 млрд. долларов.

Bloomberg напомнил, что в прошлом году Goldman Sachs был советником IPO на Варшавском рынке энергетического гиганта PGE, которое благодаря продажи акций на 2 млрд. долларов стало крупнейшим в Европе.

"По количеству IPO в прошлом году Варшавскую биржу опередили только глобальные гиганты NYSE Euronext i London Stock Exchange", - отмечает агентство.

"Польша очень важная страна в нашем плане экспансии на рынки Восточной и Центральной Европе", - сказала агентству Анна КРАЕВСКА из NBS Public Relations, обслуживающей Goldman Sachs на польском рынке.

Справка УНИАН. Созданный в 1869 году в Нью-Йорке Goldman Sachs работает в 65 странах мира. Банк в прошлом году получил более 45 млрд. долларов дохода и заработал "чистыми" более 13 млрд. долларов.

Капитализация 376 компаний (24 из которых иностранные) на Варшавской фондовой бирже составляет около 270 млрд. долларов, 160 млрд. из них - капитализация польских фирм.