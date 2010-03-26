Медведько поручил прокурорам контролировать суды

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО поручил органам прокуратуры контролировать рассмотрение в судах уголовных дел по фактам махинаций с налогами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании расширенной коллегии Ген прокуратуры.

«Нужно усилить судебные репрессии по делам о незаконном возмещении НДС. Я сторонник того, чтобы люди не сидели в тюрьмах, а возвращали деньги. А у нас и в тюрьмах никто не сидит, и деньги не возвращает, поэтому нужно как-то определяться», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

В связи с этим он поручил прокурорам направлять в суды все уголовные дела, которые возбуждаются по фактам махинаций, как с НДС, так и с другими налогами, и контролировать, чтобы эти дела были рассмотрены.

Также, обращаясь к работникам Государственной налоговой администрации, А.МЕДВЕДЬКО отметил, что ни органы прокуратуры, ни милиция не должны возглавлять контроль над уплатой налогов, а главными в этой сфере должны быть именно налоговые органы.

Кроме того, генпрокурор подверг критике работу налоговой милиции, которая, по его убеждению, не «сумела воспрепятствовать преступлениям в налоговой сфере». По словам А.МЕДВЕДЬКО, оперативно-розыскная деятельность этого подраздела ГНА остается на низком уровне, имеют место факты укрывательства преступлений.

«Поэтому требую в корне изменить работу в этих направлениях», - отметил А.МЕДВЕДЬКО.