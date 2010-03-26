Азаров: программу сотрудничества с МВФ нужно изменить

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым существенно изменить программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«С МВФ у нас два варианта: либо продолжение старой программы, либо серьезная корректировка и выход на новую программу. Других вариантов нет… Вопрос один – по какой программе мы будем работать, то ли по старой, то ли по новой. Я сторонник новой программы», - сказал Н.АЗАРОВ, подчеркнув, что нет никаких сомнений в том, что сотрудничество будет продолжено.

Он отметил, что на сегодняшний день переговоры с МВФ ведутся на уровне Министерства финансов и Национального банка, и в случае необходимости на определенном этапе к ним может подключиться непосредственно премьер-министр.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что объем средств, предоставляемых МВФ, определяется объемом задач, которые необходимо решить. «Мы считаем, что если речь идет о поддержке реформирования украинской экономики, то эта громадная задача, громадная проблема, большая программа. И, разумеется, четвертый транш (3,8 млрд. долл. - УНИАН) при условии, что три предыдущих транша были просто разбазарены, конечно, не охватит все задачи, которые стоят в процессе реформирования», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что новая программа сотрудничества должна содержать и новые объемы финансирования.

Н.АЗАРОВ также подчеркнул, что новая программа сотрудничества должна существенно отличаться от старой содержанием и поставленными целями. «Старая программа означает, что мы оставляем старые цели и задачи, старое содержание и лишь корректируем количественные параметры программы. Я сторонник того, чтобы между нами и МВФ была разработана и начала действовать большая серьезная программа, которая бы содействовала развитию нашей экономики, углублению реформ, носила бы гораздо более содержательный характер, чем та программа, которая была нацелена только на поддержание платежного баланса или на решение каких-то сиюминутных задач. Я считаю, что программа должны быть перспективной», - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С начала 2008 года Украина получила уже три транша на общую сумму 12 млрд. долл.

Четвертый транш в размере 3,8 млрд. долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года по итогам третьего пересмотра программы. Миссия МВФ завершила работу в Киеве в конце октября, при этом какого-либо позитивного заявления представителей фонда о завершении пересмотра сделано не было.

Позже МВФ заявил о возможности возобновления работы в Украине после формирования консолидированной позиции украинской власти в вопросе реализации антикризисных мер и принятия Госбюджета-2010.

14 января т.г. глава МВФ Доминик СТРОСС-КАН выразил уверенность, что сотрудничество фонда с Украиной в рамках программы stand-by возобновится после завершения президентских выборов.

21 марта т.г. вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО заявил, что правительство Украины намерено добиваться увеличения очередного транша кредита Международного валютного фонда до 5 млрд. долларов.