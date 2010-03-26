Эксперт отмечает некоторую стабилизацию на рынке депозитов

Снижение процентных ставок по вкладам независимо от сроков привлечения свидетельствует о стабилизации на рынке депозитов.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее мнению, наряду с внешними факторами важную роль сыграло принятие Верховной Радой постановления №762, вступившего в силу 15 марта 2010 года. Документ запрещает банкам покупку валюты для выплаты валютных депозитов, что вынуждает банки покупать валюту за счет собственных средств. Это, в свою, очередь, снижает эффективность привлечения валютных депозитов.

В частности, сообщила эксперт, в период с 15 по 19 марта т.г. на рынке депозитов физических лиц снизились процентные ставки по вкладам со сроком размещения на 1, 3, 6 и 12 месяцев. Средняя ставка привлечения по депозитам на 1 месяц упала на 0,12 пункта по вкладам в гривне и долларах США, и на 0,04 пункта по вкладам в евро.

Н.СИНЯВСКАЯ отметила, что по депозитам со сроком привлечения на 3 месяца средняя ставка упала на 0,2 пункта по вкладам в гривне и долларах США, на 0,06 пункта - по вкладам в евро. Средние процентные ставки по вкладам с более длительным сроком размещения (6 и 12 месяцев) в национальной валюте снизились в среднем на 0,07 пункта, в долларах США - на 0,2 пункта, в евро – на 0,08 пункта.