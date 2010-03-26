Курс доллара в банках понизился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,93 грн./долл. Курс покупки/продажи понизился на 0,2%, по сравнению с 25 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках не изменилсмя по сравнению с 25 марта и сегодня составляет 10,47 грн./евро, курс продажи понизился на 0,5% – до 10,59 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,35-10,54 грн./евро, по продаже – в пределах 10,54-10,75 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 25 марта, незначительно понизился и сегодня составляет 0,2617/0,2687 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2590-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2669-0,2730 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,88 грн./долл., что на 0,3% дешевле, чем вчера, продажи – 7,93 грн./долл., на 0,2% дешевле.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева немного понизился со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,49/10,60 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,35-10,54 грн./евро, по продаже – в пределах 10,55-10,75 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 25 марта, понизился на 0,4% и на сегодня составляет 0,2617 грн./рубль, продажи – на 0,2% - до 0,2692 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2669-0,2730 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,895/7,94 грн., евро – 10,50/10,70 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,93 грн., евро – 10,45/10,63 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,89/7,95 грн., евро – 10,43/10,63 грн., рубль – 0,2620/0,2690 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 26 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,931, к евро – 10,592644, к российскому рублю – 0,26742.