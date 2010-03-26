Банк России снижает ставку рефинансирования до 8,25%

Банк России снижает с 29 марта ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта - до рекордно низких 8,25% годовых на фоне замедления инфляции, в надежде подстегнуть экономический рост и ограничить приток спекулятивного капитала, сообщил ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в пятницу, сообщает РИА Новости.

В 2010 году ЦБ РФ уже снижал ставку рефинансирования: на 0,25 процентного пункта с 24 февраля. В прошлом году регулятор десять раз делал такой шаг, снизив в общей сложности ставку рефинансирования на 4,25%.

Инфляция в России с начала года по 22 марта замедлилась до 3,1% с 4,9% за аналогичный период 2009 года. При этом за последнюю отчетную неделю (с 16 по 22 марта) прирост потребительских цен составил 0,1% - самый низкий показатель с 1 февраля. На конец февраля Росстат зафиксировал инфляцию в годовом исчислении на уровне 7,2%. Банк России ожидает, что годовой показатель инфляции не превысит 7%.