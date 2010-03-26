Курс евро растет

Решение лидеров стран еврозоны оказать совместную с МВФ финансовую помощь Греции сыграло положительную роль в плане восприятия перспектив единой европейской валюты. Тем не менее, опасения по поводу долгосрочных перспектив экономики ЕС остаются, сообщает k2kapital.

Накануне Греции было предложено воспользоваться денежными средствами МВФ и кредитами от европейских соседей лишь в случае крайней необходимости. При этом любая помощь может быть выделена только при единодушном одобрении всех стран-участников зоны евро. Такое решение не дает ясности относительно погашения греческих долгов, а уж тем более перспектив других проблемных экономик еврозоны, таких как Португалия и Испания.

"Сам факт наличия механизма помощи Греции снижает риск развала еврозоны. Однако теперь рыночные игроки будут пристально следить за тем, удастся ли Греции реализовать те меры по борьбе с финансовым кризисом, которые ее правительство пообещало ранее", - говорит аналитик валютного рынка SEB Йохан Явеус (Johan Javeus).

Курс евро по отношению к доллару США в середи дня вырос до отметки в $1,3402 за 1 евро. Таким образом, начался рост единой европейской валюты, курс которой падал к доллару на фоне опасений по поводу дальнейшей судьбы Греции и всей еврозоны в целом. Более слабый доллар, в свою очередь, способствовал росту цен на нефть до $81 за баррель, а также увеличению стоимости золота.

С начала декабря 2009 года курс евро к доллару США упал на 12%. До того, как новости о бюджетных проблемах Греции просочились на рынок, за 1 евро давали около $1,51.