ЛСОУ предлагает создать реестр страховых агентов
16:37, 26 марта 2010Финансы
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"Сейчас весьма актуально"
Об этом сказано в сообщении Лиги со ссылкой на президента ЛСОУ Наталью ГУДЫМУ.
«Вопрос регулирования деятельности страховых агентов в Украине сейчас весьма актуален, и требует немедленного решения. В первую очередь необходимо создать реестр страховых агентов и их «черный» список, а также подготовить квалификационные требования к ним», – сказала Н.ГУДЫМА.
ЛСОУ также предложила разработать законопроект о регулировании деятельности страховых агентов. К работе над ним будут приглашены представители страхового рынка, органы государственной власти.
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