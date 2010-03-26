ЛСОУ предлагает создать реестр страховых агентов

Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) выступает за создание реестра страховых агентов.

Об этом сказано в сообщении Лиги со ссылкой на президента ЛСОУ Наталью ГУДЫМУ.

«Вопрос регулирования деятельности страховых агентов в Украине сейчас весьма актуален, и требует немедленного решения. В первую очередь необходимо создать реестр страховых агентов и их «черный» список, а также подготовить квалификационные требования к ним», – сказала Н.ГУДЫМА.

ЛСОУ также предложила разработать законопроект о регулировании деятельности страховых агентов. К работе над ним будут приглашены представители страхового рынка, органы государственной власти.