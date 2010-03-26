НБУ: гривня на наличном рынке укрепилась на 0,65%
С начала марта
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Нацбанк отмечает, что с начала марта предложение иностранной валюты на межбанковском рынке Украины стойко превышает спрос на нее. «Этому способствует увеличение экспортной выручки и инвестиционных поступлений при одновременном уменьшении общего объема переводов иностранной валюты в пользу нерезидентов», – сказано в сообщении.
Также отмечается, что сложившаяся ситуация позволяет Нацбанку регулярно покупать иностранную валюту на межбанковском рынке, пополняя международные резервы.
По данным Нацбанка официальный курс гривни с начала месяца укрепился относительно доллара на 0,68% – до 7,931 грн./долл., относительно евро – на 7,48%, до 10,5926 грн./евро, а относительно российского рубля – снизился на 1,29%, до 2,6742 грн./10 рублей.