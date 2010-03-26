ВТО прогнозирует рост мировой торговли на 10%

Объемы мировой торговли в 2010 году могут вырасти на 10% после рекордного за 65 лет спада в прошлом году, заявил в пятницу глава Всемирной торговой организации (ВТО) Паскаль Лами, сообщает РИА Новости.

"Наши экономисты прогнозируют рост мировой торговли на 9,5% в 2010 году. В развивающихся странах рост составит 11%, в развитых - 7,5%", - сказал Лами, слова которого приводит агентство Франс Пресс.

"Это означает, что в области торговли есть свет в конце туннеля. Это, безусловно, хороший прогноз и хорошие новости для мировой экономики", - отметил он.

В конце февраля глава ВТО объявил, что в 2009 году спад объема мировой торговли составил 12% - худший показатель со времени окончания Второй мировой войны.