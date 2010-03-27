Греция будет спасена

Лидеры стран ЕС на встрече в Брюсселе не только достигли политического соглашения об оказании финансовой поддержки Греции, но и одобрили новую экономическую стратегию ЕС "Европа-2020". Завершившийся в пятницу двухдневный весенний саммит председатель Европейского совета (полномочной коллегии глав государств и правительств 27 стран Евросоюза) Херман ван Ромпей и председатель Еврокомисии Жозе Мануэл Баррозу оценили как очень успешныйґ. сообщает РИА Новости

Отстояли реноме

Баррозу назвал историческим достижением договоренность о механизме финансовой помощи обремененной долгами Греции.

Однако другого исхода никто и не ждал, ведь ЕС предстояло продемонстрировать собственную состоятельность по отношению к оказавшемуся на грани банкротства одному из своих членов. Вопрос заключался лишь в том, сумеет ли объединенная Европа обойтись собственными ресурсами в посткризисный период или прибегнет к внешним заимствованиям.

В итоге участники саммита согласовали "смешанный механизм", который предусматривает как двухсторонние займы со стороны всех партнеров Афин по зоне евро, так и льготное кредитование по линии МВФ. По словам ван Ромпея, большую часть финансовой поддержки Греции, суммарный объем которой он не назвал, возьмет на себя именно европейская сторона. По информации из источника РИА Новости в Совете ЕС, доля еврозоны составит две трети от общей суммы помощи - ориентировочно, 20-30 миллиардов евро.

Однако помощь Греции окажут лишь в случае крайней необходимости. Соответствующее решение члены еврозоны будут принимать консенсусом на основе оценки со стороны Еврокомиссии и ЕЦБ. По мнению главы Европейского центробанка Жана-Клода Трише, помощь Афинам будет также зависеть от доверия финансовых рынков: если власти Греции продолжат следовать выбранному антикризисному курсу, это доверие будет восстанавливаться.

Трише, изначально не одобрявший заимствования у МВФ, в итоге заявил, что комбинированная помощь стран еврозоны и МВФ не угрожает независимости возглавляемого им финансового института ЕС и не снизит ответственности членов зоны евро в разрешении финансового кризиса в Греции.

"Никто не ставит эту независимость (ЕЦБ) под вопрос", - сказал Трише.

Ван Ромпей подтвердил, что помощь партнеров по еврозоне будет направлена Греции, только "в случае крайней необходимости, когда рыночное финансирование будет недостаточным", однако, заверил, что "Европа никогда не даст Греции пасть".

Глава Евросовета добавил, что принятое решение будет содействовать финансовой стабильности не только в еврозоне, но и на глобальном уровне.

Греция испытывает сложности с рефинансированием 300-миллиардного долга и снижением бюджетного дефицита, который на конец 2009 года достиг 12,7% ВВП. Власти страны за последние месяцы приняли уже два пакета антикризисных мер, последний из которых был обнародован в начале марта и предусматривает экономию 4,8 миллиарда евро в 2010 году за счет повышения потребительских налогов, сокращения доплат госслужащим, замораживания роста пенсий.

Правительство Греции, заручившееся поддержкой лидеров европейских стран и Еврокомиссии, надеется, что принятые меры помогут стране выполнить обязательства перед ЕС и сократить дефицит бюджета до 8,7% ВВП к концу 2010 года.