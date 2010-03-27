Конец китайской экономики уже близок

Неужели финансовая система Китая выходит из-под контроля? Судя по ажиотажу на рынке недвижимости, массовому паломничеству в банки за кредитами, избытку производственных мощностей в отдельных отраслях промышленности, а также возросшему уровню мошенничества, когда заёмщики берут средства для определенного проекта, а используют их для спекуляций, в стране явно что-то пошло не так, пишет Dow Jones Newswires.

Несомненно, все действия китайского правительства были направлены на борьбу с мировым финансовым кризисом. В стране, где правительство может просто приказать банкам продолжать выдавать кредиты, нет проблем с ликвидностью. Результатом стал беспрецедентный рост объема денежной массы, который составил 40% от ВВП, отметила аналитик агентства Lombard Street Research Даяна Чойлева.

В результате все это привело к перегреву экономики Китая и росту инфляции. Это проблема. Правительству Китая будет нелегко идти в ногу с инфляцией.

С лета прошлого года произошел резкий скачок цен. Рост зарплат и цен на продукты питания говорит о том, что этим летом уровень инфляции в Китае достигнет 6%, что в два раза превышает прогноз правительства, говорит аналитик агентства Lombard Street Чарльз Думас.

При отрицательных реальных процентных ставках домохозяйства Китая переместят свои средства из банковского сектора в реальные активы. Это еще больше разгонит инфляцию.

По словам Думаса, в итоге окажется, что правительство делает «слишком много и слишком поздно».

Другие аналитики, как, например, Виллем Буйтер из Citigroup, считают, что Китай сможет растянуть период роста еще на год или два, прежде чем пузыри из активов взорвутся сами собой.

Однако по расчетам Думаса конец наступит во второй половине текущего года. К снижению ликвидности банков Китая, по мере того как люди пойдут туда за своими сбережениями, может прибавиться серьезное ужесточение монетарной политики.