Государство проведет аудит использования госфинансов

Компании, которые проведут аудит использования госфинансов, будут отобраны по результатам тендеров - Тигипко

Аудит использования государственных финансов и работы государственных монополий Украины будут проводить аудиторские компании, отобранные по результатам тендеров.

Об этом в эфире ток-шоу на телеканале "Интер" заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО.

"МВФ проводить аудит не будет. Это не аудит-компания, это не их работа… Аудит будет проведен – и не только государственных финансов, но и природных монополий – аудиторскими компаниями, которые будут определены по тендерам", – сказал С.ТИГИПКО.

Он также заявил, что это будут всемирно известные компании.

"Безусловно, этот аудит будет. По его результатам будут выводы. Если были какие-то серьезные правонарушения – просто начнутся дела (уголовные - УНИАН). И если будут доказаны (нарушения - УНИАН), то они (уголовные дела - УНИАН) будут переданы в суд", - сказал вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству Николая АЗАРОВА начать подготовку к международному аудиту в Украине.

16 марта Н.АЗАРОВ на встрече с главой представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэлем Пинту ТЕЙШЕЙРОЙ сообщил, что правительство намерено принять срочные меры по наведению порядка в системе государственных финансов. В связи с этим Украина выберет авторитетные организации с безупречной репутацией для проведения международного аудита использования бюджетных средств.

Ранее, 4 марта т.г. в то время еще вице-премьер-министр Г.НЕМЫРЯ сообщил, что на заседании Кабинета министров 2 марта было принято решение обратиться к Международному валютному фонду, Всемирному банку и Европейской Комиссии с просьбой организовать аудит деятельности Национального банка Украины и правительств Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА.

По словам Г.НЕМЫРИ, Ю.ТИМОШЕНКО обсудила возможность проведения такого аудита 25 февраля т.г. в ходе встреч с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кетрин ЭШТОН и советником президента США по вопросам нацбезопасности Джеймсом ДЖОНСОМ и получила поддержку с их стороны.

16 марта Г.НЕМЫРЯ сообщил, что МВФ, Всемирный банк и Европейская Комиссия изучают возможность проведения аудита деятельности Национального банка Украины и правительств Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА в 2008-2009 и 2006-2007 годах соответственно.

«Мы направили соответствующие обращения в эти организации. Возможность проведения аудита пока изучается. Вопрос серьезный и требует времени», - сказал Г.НЕМЫРЯ.