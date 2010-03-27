"Нафтогаз" и Пенсионный фонд - проблемы для госбюджета-2010

Финансовая ситуация в НАК "Нафтогаз Украины" и Пенсионном фонде являются основными проблемами для госбюджета 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телеканала "Интер" заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

"В этом году, то, что предварительно мы считаем, это может быть из 106 млрд. грн. доходной части бюджета "Нафтогаза" мы может иметь 16 млрд. дефицита. Мы должны будем ответить на эту цифру, и прежде всего наверное через капитализацию и бюджет", - заявил С.ТИГИПКО.

Вместе с этим, он отметил, что правительство найдет выход для формирования бюджета с приемлемым дефицитом без сокращения или замораживания социальных выплат.