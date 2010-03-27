Правительство через 4 месяца подготовит Налоговый кодекс

Через 4 месяца правительство планирует подготовить новый проект Налогового кодекса, а через неделю предложить "интересное и радикальное" решение проблемы по возврату НДС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в эфире телеканала "Интер".

"За 4 месяца поставлена задача выйти на Налоговый кодекс. Через неделю мы предложим очень интересное, достаточно радикальное решение по долгам по НДС, которые накопились в огромной цифре", - сказал он.