Правительство через 4 месяца подготовит Налоговый кодекс
14:06, 27 марта 2010Финансы
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Через неделю - решение по НДС
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в эфире телеканала "Интер".
"За 4 месяца поставлена задача выйти на Налоговый кодекс. Через неделю мы предложим очень интересное, достаточно радикальное решение по долгам по НДС, которые накопились в огромной цифре", - сказал он.
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