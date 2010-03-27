Яценюк не понимает, чего ожидать от Президента и правительства

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК не понимает чего ожидать от нового Президента и правительства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил в беседе с украинскими журналистами.

“Пока еще и новый Президент, и новое правительство, кроме задекларированных вещей, на стол ничего не поставили в части реального плана изменений, реального плана реформ. Я не говорю о юридических тонкостях, что вообще-то новое правительство должно было идти с программой действий правительства, так определяет закон о Кабинете министров”, - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что хотел бы услышать хотя бы одну цель, которой будет добиваться новый Президент и новое правительство. В частности, какие действия планируется осуществить в энергетическом секторе, насколько реальным будет одобренный новый бюджет, какие программы планируется выполнить в социальной реформе, в реформе судопроизводства, какой план действий относительно увеличения количества рабочих мест.

“Я вообще программу правительства на этот год назвал бы “Работа, работа, работа” на год. Как по мне, то основное задание для правительства – это работа (создание новых рабочих мест – УНИАН)”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом он выразил сомнение в том, что новая власть, с учетом существующей в парламенте коалиции, вообще способна к реформам.

“Я хочу понять, как реформы будут проводить Блок Литвина и коммунисты? Большие реформаторы оба”, - отметил депутат.

Он также выразил мнение о том, что слово “реформы” нужно убрать из риторики действующей власти, поскольку, по его словам, это слово уже превратилось в определенный штамп в украинской политике, который не имеет содержательного наполнения.

“Реформа, это что, увеличение цен на газ, как сказал (вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО – УНИАН) ТИГИПКО? Окей. Только это не реформа, это называется увеличение цен на газ. Нужно вещи называть своими именами. А реформа – это уменьшение энергозатратности экономики, уменьшение себестоимости энергогенерации, специальные кредитные программы под энергоэффективные программы, никакой не газотранспортный консорциум, мы с трубой сами справимся, а общая энергетическая компания между Украиной, Россией и ЕС, где мы зарабатываем, а не пользуются нашей трубой, построение новых сетей. Вот я понимаю реформа”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.