Европейский Центробанк удержит ставку в течение года
15:05, 27 марта 2010Финансы
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Прогнозируют эксперты
Экономисты Deutsche Bank считают, что ЕЦБ не будет повышать процентную ставку до следующего марта с рекордно низкого уровня в 1%, который действует в настоящее время, сообщает К2Kapital.
Исходя из текущих условий восстановления экономики и уровней инфляции, ЕЦБ может себе позволить сохранять ставку на текущем уровне, сообщили экономисты банка в своем отчете, передает Bloomberg.
Ранее экономисты предполагали, что процентная ставка может вырасти на 50 базисных пунктов до конца года. В настойщее время они ожидают роста ставки до 2% к концу 2011 г.
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