Европейский Центробанк удержит ставку в течение года

Экономисты Deutsche Bank считают, что ЕЦБ не будет повышать процентную ставку до следующего марта с рекордно низкого уровня в 1%, который действует в настоящее время, сообщает К2Kapital.

Исходя из текущих условий восстановления экономики и уровней инфляции, ЕЦБ может себе позволить сохранять ставку на текущем уровне, сообщили экономисты банка в своем отчете, передает Bloomberg.

Ранее экономисты предполагали, что процентная ставка может вырасти на 50 базисных пунктов до конца года. В настойщее время они ожидают роста ставки до 2% к концу 2011 г.