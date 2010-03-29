Межбанк открылся ростом евро: 10,64/10,68 грн.

. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9030/7,9270 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2671/79, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6485/10,6840. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3471/73 (пятница - 1,3367/69).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9300.