Средний курс доллара в комбанках снизился: 7,88/7,93 грн.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,93 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился, по сравнению с 28 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках не изменилсмя по сравнению с 28 марта и сегодня составляет 10,52 грн./евро, курс продажи повысился на 1% – до 10,68 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,44-10,61 грн./евро, по продаже – в пределах 10,61-10,94 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 28 марта, понизился на 1,3% и сегодня составляет 0,2617 грн./рубль, курс продажи повысился на 0,2% - до 0,2687 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2660 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2710 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,89 грн./долл., продажи – 7,93 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,2% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,55 грн./евро, продажи – на 0,4% - до 10,66 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,45-10,63 грн./евро, по продаже – в пределах 10,61-10,75 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 28 марта, понизился на 1,2% и на сегодня составляет 0,2625 грн./рубль, продажи – не изменился - 0,2687 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2660 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2730 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,885/7,935 грн., евро – 10,50/10,70 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,93 грн., евро – 10,40/10,60 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,87/7,935 грн., евро – 10,50/10,70 грн., рубль – 0,2620/0,2680 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 29 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,93, к евро – 10,588929, к российскому рублю – 0,26868.