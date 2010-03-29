Рубль рухнул к бивалютной корзине на 30 коп. из-за взрывов в метро

Рубль снизился в начале торгов понедельник после сообщений о взрывах в московском метро, сообщает Рейтер.

Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) в первые минуты торгов на ММВБ рухнули на 30 копеек до 34,43 рубля, а затем немного подросли до 34,20 рубля.

Доллар в секции расчетами "завтра" вырос на 3 копейки до 29,66 рубля.

Участники рынка единогласно объясняют ослабление рубля реакцией на новости о взрывах в московском метро в понедельник утром.

"Очевидно, реакция на новости (о взрывах). Пока непонятно, куда развивается (ситуация)", - сказал Михаил Азизбаев из Металлинвестбанка.

"Первая реакция - да, конечно", - подтвердил дилер крупного российского банка.

Однако, по его словам, на финансовые рынки подобные события обычно не оказывает долговременного давления.

"Это чисто психологический момент, я не думаю, что мы сильно пойдем наверх из-за этого. Иностранцы попозже могут начать выходить, смотря, что сейчас скажут", - добавил дилер.

Участники рынка ожидали, что рубль может продолжить снижение на торгах в понедельник, и основным фактором дилеры называли взрывы в московском метро.

Фьючерсы цен на нефть марки Brent торговались в понедельник утром в $79,88 за баррель.