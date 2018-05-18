НДС возместят «бумагой». По идее - ценной...

Проблема возмещения НДС в последнее время стала одним из макроэкономических факторов охлаждения экономики. Задерживая возврат денег предприятиям, правительство фактически вымывает ликвидные средства, направляя их на финансирования расходов бюджета. В нынешнем году «живых» денег, выделенных на возмещение НДС, хватит только на то, чтобы покрыть долг прошедших бюджетных периодов. В связи с этим Кабмин решил погашать свои долги перед производителями долгосрочными гособлигациями.

Как берут и не возвращают...

Ухудшение администрирования НДС привело к критическому отношению к этому налогу в правительстве (в том числе и прежнем правительстве Тимошенко - ред.), отдельные члены которого инициируют замену НДС на налог с оборота. Кабмин настораживает снижение фискальной эффективности сбора. Поскольку НДС является ключевым и самым стабильным источником налоговых поступлений, сложившаяся ситуация ведет к серьезному сужению доходной базы бюджета. Даже при колоссальном долге, который сформировало правительство в 2009 году по возмещению НДС (около 24 млрд. грн.), поступления от него снизились на 7,5 млрд. грн.

При этом фискальная отдача от внутреннего НДС имеет стойкую тенденцию к нулю. Если в 2007 году позитивное сальдо между поступлениями и возмещением НДС составляло 2,4% ВВП, то в 2009 – только 1,2% ВВП.

Динамика поступления и возмещения НДС (2004-2009 гг.), млрд. грн.

А если учитывать задолженность, которую необходимо погасить перед экспортерами, то доходы от этого налога внутри страны в прошлом году являются отрицательными. Относительно импортного НДС картина выглядит более оптимистичной, однако ситуация, когда бюджет наполняется за счет импорта, не является нормальной. К слову, страны ЕС в среднесрочной перспективе вообще планирует взимать НДС по принципу страны производителя и отказаться от начисления этого налога на импорт.

Снижение фискальной эффективности НДС привело к нарастанию задолженности государства по его возмещению перед корпоративным сектором. Если в 2004-2005 гг. накопившийся долг составлял только треть по отношению к сумме возмещенного НДС, то в прошлом году этот показатель ухудшился вдвое. У государство все меньше ресурсов для погашения своих обязательств перед плательщиками НДС.

Между тем, с начала года ситуация продолжает ухудшаться. В проекте госбюджета на 2010 год, поданном еще прежним Кабмином в прошлом году, предусмотрено возмещение всего 20,9 млрд. грн., что меньше текущей задолженности. Теоретически это означает, что тем предприятиям, которые получили право на налоговый кредит в этом году, НДС вообще не будет возмещен. Однако, учитывая наличие в Украине приоритетных отраслей и компаний, положение дел, скорее всего, будет выглядеть следующим образом - возмещение не получат те, кто давно имеет дебиторскую задолженность по данному налогу.

В марте т.г. задолженность государства по возврату НДС достигла рекордного показателя - 25 млрд. грн., что стало результатом субсидирования правительством промышленности. Поскольку «Нафтогаз» продавал в Украине газ по цене, ниже себестоимости (покупки на границе), то в отношении компании отрицательные обязательства по НДС накопились в размере 10 млрд. грн., которые по указанию правительства были возмещены живыми деньгами. Но данная сумма не входила в годовой план по возврату НДС, автоматически ровно настолько же было сокращено возмещение налога остальным предприятиям. Все это похоже на манипуляцию сознанием: Кабмин вроде поддерживает производство, продавая газ по заниженным ценам, но при экспорте изымает у него 20% собственной ликвидности.

Испытывая острый дефицит финансовых ресурсов, правительство Тимошенко в январе-феврале с.г. фактически приостановило возмещение налога, что вызвало резонансную критику со стороны бизнеса. Производители справедливо обвиняют Кабмин в грабеже, поскольку изъятый у предприятий и не возмещенный НДС является их собственными оборотными средствами. К слову, сумма, которую задолжал Кабмин, превышает годовой объем кредитования национальной экономики украинскими банками, поэтому возврат этих денег в экономику дал бы серьезный положительный импульс для наращивания оборотов.

Бумажная идея

Впрочем, в феврале власть в стране поменялась и теперь стала головной болью для нового президента и нового кабмина. Проблема невозврата НДС достигла уже таких объемов, что ею занялась прокуратура и СБУ. Поручение силовикам навести порядок в этой сфере дал Президент Виктор Янукович. «И поотбивать руки всем, кому необходимо это сделать», - сказал глава государства.

Более того, иностранные предприятия стали искать помощь в данном вопросе у своих органов власти. Так, в начале марта Европейская Бизнес Ассоциация заявила, что обратится в МВФ и к другим международным донорам Украины с просьбой повлиять на нашу власть в деле возмещения налога. Кроме того, как стало известно, на прошлой неделе руководство американских сельскохозяйственных компаний, работающих в Украине, встретились в Вашингтоне с представителями МВФ и Министерства финансов США с аналогичной просьбой.

Скорее всего, ситуация в ближайшем будущем не улучшится, поскольку вопрос возмещения НДС уступает приоритетности обслуживания долгов, финансирования социальных выплат и подготовки к Евро-2012. Но возврат денег украинским предприятиям крайне важен, особенно с учетом острой нехватки ликвидности и замороженного кредитования. В данном контексте реальным и рациональным вариантом решения проблемы может стать оформление задолженности в виде ОВГЗ. Именно о таком намерении Кабмина заявил премьер-министр Николай Азаров. По его словам, правительство рассчитывает разрешить вопрос до 1 июля 2010 года. По его словам, «значительная часть задолженности – это воздушный НДС», чтобы получить возмещение налога, предприниматели платят от 30 до 50% откатов.

Премьер также сообщил о планах Кабмина во втором полугодии начать возмещать налог в автоматическом режиме. Другими словами, ГНАУ будет изучать данные налогоплательщиков и определять надежность предоставленной информации. В последующем такие налогоплательщики будут просто заявлять сумму НДС на возмещение и получать средства. Через два-три года, по словам Н.Азарова, данный принцип может получить широкое распространение. Кроме того, сама налоговая система в государстве будет модернизирована.

Лед тронулся. Идея с ОВГЗ в нынешних условиях может стать весьма перспективной. Во-первых, после поднятия в этом месяце суверенных рейтингов Украины, наши ценные бумаги стали пользоваться спросом у инвестором. Во-вторых, даже если их реализовать с дисконтом в 10-15%, то это все равно меньше, чем «откаты» налоговикам.

Виталий Кравченко (для УНИАН)