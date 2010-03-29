В Украине долг по зарплате достиг 1,7 млрд грн.

В Украине задолженность по выплате заработной платы с начала года увеличилась на 17,9% и на 1 марта 2010 г. составила 1,738 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 марта т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 марта 2010 г. составила 302,055 млн. грн. (по сравнению с 1 января 2010 г. выросла на 13,5%, однако снизилась на 0,9%, по сравнению с 1 февраля 2010 г.), в Луганской – 152,153 млн. грн. (рост с начала года – 14,9%, снижение, по сравнению с февралем – на 4,5%), в Харьковской – 128,388 млн. грн. (рост с начала года на 7,4%, и с февралем – на 12%). На втором месте (после Донецкой области) по уровню задолженности среди регионов Украины остается Киев – 159,136 млн. грн. (рост с начала года – 13,4%, и сокращение по сравнению с февралем – на 6,1%).

Госкомстат отмечает, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован во всех областях Украины, кроме Днепропетровской (на 1 марта 2010 г. задолженность по области составляет 86,449 млн. грн.), Тернопольской (11,819 млн. грн.).

В одной области задолженность на 1 марта т.г. не превышала 10 млн. грн.: в Черновицкой обл. – 9,139 млн. грн. (рост с начала года – 60,2%).

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, на 1 января 2009 г. задолженность по зарплате в Украине составляла 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (в апреле Госкомстат уточнил данные по задолженности по зарплате на 1 января и 1 февраля. По предварительной информации, задолженность на 1 января составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн.).

На 1 января 2008 года задолженность по зарплате в Украине составляла 668,7 млн. грн., на 1 апреля – 692,4 млн. грн., на 1 июля – 721,8 млн. грн.