Межбанк к 12:00: Доллар и евро растут

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9030/7,9270, к 12:00 сузился спрэд - 7,9170/7,9270 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2671/79, к 12:00 цены выросли 0,2678/82. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 29,5600 (-0,0150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3471/73, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6485/10,6840, к 12:00 цены ушли вверх 10,6810/10,6985.