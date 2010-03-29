Минфин завтра разместит ОВГЗ

Министерство финансов Украины 30 марта текущего года проведет размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении Минфина, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, к размещению будут предложены бумаги со сроком погашения 15 сентября 2010 года, 26 января 2011 года, 26 сентября 2012 года, 20 февраля 2013 года, 28 января 2015 года.

Как сообщал УНИАН, на последних двух аукционах по размещению ОВГЗ (19 и 23 марта т.г.) Минфину удалось привлечь в госбюджет более 3,7 млрд. грн. Бумаги продавались с рекордно низкой с начала кризиса доходностью – 11-13% годовых. До этого уровень ставок по правительственным бумагам был на 5-7% выше.

За январь-февраль 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных для докапитализации) на общую сумму 6 млрд. 832,09 млн. грн.

На протяжении 2009 года Минфин Украины разместил ОВГЗ на общую сумму 74,533 млрд. грн.