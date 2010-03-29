Fitch повысило рейтинг Харькова до «Стабильного»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило с «Негативного» на «Стабильный» прогноз по долгосрочным рейтингам г. Харьков в иностранной и национальной валюте и подтвердило эти рейтинги на уровне «B-», краткосрочный рейтинг – на уровне «B» и национальный долгосрочный рейтинг – на уровне «AA-(ukr)». Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, данное рейтинговое действие последовало за проведенным агентством пересмотром на «Стабильный» прогноза по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте и подтверждением этих рейтингов на уровне «B-».

Также указывается, что рейтинги Харькова отражают хорошее финансовое управление, адекватное исполнение бюджета в 2009 г. и ожидания приемлемых показателей исполнения бюджета в 2010 г., а также учитывают достаточную ликвидность и то, что у города по-прежнему отсутствовал прямой долг в 2009 г. и 1 кв. 2010 г.

Также Fitch подтвердило рейтинги города Одессы на уровне «B-», прогноз «Негативный».

Кроме того, агентство понизило национальный долгосрочный рейтинг города с уровня «AA-(ukr)» до «A-(ukr)». Прогноз по рейтингу – «Негативный».

Согласно сообщению, рейтинги отражают ухудшение бюджетных показателей города, валютные риски, снижение ликвидности и короткий временной горизонт бюджетного планирования Одессы. Помимо этого, рейтинги принимают во внимание сильную и диверсифицированную экономику и умеренную долговую нагрузку города. «Негативный» прогноз отражает низкую предсказуемость исполнения бюджета, слабую ликвидность и потребности в рефинансировании в конце 2010 г.

Fitch отмечает, что диверсифицированная и сильная экономика города обеспечивает широкую базу налогообложения. В городе расположен крупнейший морской порт в стране, на побережье Черного моря, ввиду чего транспортные услуги представляют собой самый важный сегмент экономики Одессы. Тем не менее, экономический спад в 2008-2009 гг. привел к уменьшению базы налогообложения, что сказалось на операционных доходах. Операционный баланс города сократился с 18,6% операционных доходов в 2007 г. до 2,7% в 2009 г. Однако падение налоговых поступлений в 2009 г. было частично компенсировано текущими трансфертами от центрального правительства. Сокращение властями города капитальных расходов в 2009 г. на 50% помогло уменьшить дефицит бюджета до движения долга до –70,6 млн. грн. в 2009 г. в сравнении с –121,4 млн. грн. в 2008 г. и избежать повышения прямого долга. Fitch ожидает, что в 2010 г. операционная маржа сохранится на низком уровне в 1%-3%.

Долговая нагрузка Одессы была умеренной и составляла 387 млн. грн. (20% текущих доходов) в конце 2009 г. Основная часть прямого долга представлена долгосрочным банковским кредитом в размере 50 млн. швейцарских франков, что подвергает город риску, связанному с волатильностью валютных курсов. Согласно графику погашения городу необходимо выплатить 10 млн. швейцарских франков в декабре 2010 г., а финальный платеж в 40 млн. швейцарских франков запланирован на 2012 г., что обуславливает давление на бюджет города в краткосрочной перспективе. С учетом уменьшающейся ликвидности Одессы, предстоящие погашения долга вызывают необходимость аккумулирования ресурсов для рефинансирования в 2010 г. и особенно в 2012 г. В структуре долга города гарантии отсутствуют, однако существует некоторый условный риск, связанный с предприятиями госсектора.

Рейтинговое агентство отмечает, что короткий горизонт бюджетного планирования Одессы, который не превышает одного года, также является следствием позднего принятия бюджета страны, что приводит к задержкам с принятием бюджета города. Это обуславливает недостаточную предсказуемость перспектив исполнения бюджета города и приводит к некоторым ограничениям на управление бюджетом.