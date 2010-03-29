Экономист: НБУ не допустит существенного укрепления гривни

Национальный банк Украины (НБУ) не намерен допускать существенного укрепления гривни.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он подчеркнул, что в пятницу, 26 марта, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по курсу 7,93 грн./долл. Это стало первым случаем в 2010 году, когда НБУ девальвировал курс интервенций, поскольку в четверг он покупал доллары по курсу 7,925 грн./долл. В пятницу гривня продолжила медленное укрепление. На межбанковском рынке в этот день украинская валюта укрепилась к американской на 0,1%.

Таким образом, экономист прогнозирует, что обменный курс в течение 2010 года будет оставаться близким к 8,0 грн./долл. За прошедшую неделю украинская валюта укрепилась к доллару 0,7%, тогда как с начала года укрепление составило 1,1%.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 марта, на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9080/7,9220 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 7,8990/7,9105 грн./долл.

К закрытию торгов ценовые уровни повысились - 7,9030/7,9115 грн./долл.