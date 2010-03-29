Межбанк: доллар сегодня вырос

Сегодня на украинском на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9030/7,9270, к 12:00 сузился спрэд – 7,9170/7,9270. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 7,9210/7,9275 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 12:45 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9250.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2671/0,2679, к 12:00 цены выросли до 0,2678/0,2682. К закрытию торгов цены сконцентрировались в диапазоне 0,2679/0,2681. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,5500 (-0,0250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3420/1,3520. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6485/10,6840, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6810/10,6985. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 10,6730/10,6860.