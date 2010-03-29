Государственный долг Украины в феврале увеличился на 0,68%

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 28 февраля т.г. составил 303 млрд. 173 млн. 707,25 тыс. грн., или 37 млрд. 944 млн. 143,6 тыс. долл., что на 0,68% больше показателя на конец января 2010 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на указанную дату составил 192 млрд. 914 млн. 732,16 тыс. грн. (63,63% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 24 млрд. 144 млн. 522,18 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 110 млрд. 258 млн. 975,09 тыс. грн. (36,37%), или 13 млрд. 799 млн. 621,42 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец февраля т.г. составил 214 млрд. 881 млн. 871,9 тыс. грн. (70,88%), или 26 млрд. 893 млн. 851,32 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 118 млрд. 674 млн. 821,32 тыс. грн. (39,14%), или 14 млрд. 852 млн. 918,82 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 96 млрд. 207 млн. 059,58 тыс. грн. (31,73%), или 12 млрд. 040 млн. 932,5 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 88 млрд. 291 млн. 835,35 тыс. грн. (29,12%), или 11 млрд. 050 млн. 292,28 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 74 млрд. 239 млн. 910,84 тыс. грн. (24,49%), или 9 млрд. 291 млн. 603,36 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 14 млрд. 051 млн. 924,51 тыс. грн. (4,63%), или 1 млрд. 758 млн. 688,92 тыс. долл.

На протяжении января-февраля 2010 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 1 млрд. 660 млн. 970,33 тыс. грн. (0,55%), в основном, за счет превышения выпуска ОВГЗ над их погашением.

При этом государственный внешний долг уменьшился на 1 млрд. 879 млн. 293,33 тыс. грн. (1,56%), государственный внутренний долг вырос – на 5 млрд. 136 млн. 973,81 тыс. грн. (5,64%).

Гарантированный государством долг Украины уменьшился на 1 млрд. 596 млн. 710,15 тыс. грн. (1,78%), что связано как со снижением курса евро к гривне, так и с превышением выплат по погашению гарантированного государственного долга над суммой заимствований.